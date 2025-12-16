¿Complicidad de Gobierno con Carlos Ramón González? Pedraza impulsa denuncia por parranda en Nicaragua

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Apropósito del video revelado por La W, que muestra al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, en un evento promocionado por la Cancillería, la representante Jennifer Pedraza pasó por los micrófonos de La W, quien aseguró que impulsa una denuncia disciplinaria.

“Abrieron las puertas para que Carlos Ramón González saliera de Colombia a refugiarse en Nicaragua. Al parecer el mismo Gobierno le habría tramitado su estatus de asilo político, como si la investigación en su contra fuese una investigación que respondiera a la persecución política (...) A esto se le suma la cereza del pastel, y que Carlos Ramón González crea que puede estar como Pedro por su casa, en una fiesta convocada o promovida por la Cancillería colombiana”, dijo Pedraza.

Según la representante, el delito que podría estar cometiendo el Gobierno es el de “obstrucción a la justicia y complicidad con un escándalo. Por ese motivo he anunciado y estoy trabajando ahora en una denuncia en la Procuraduría, precisamente para que se evalúe la posibilidad de haber incurrido en fallas disciplinarias”.

