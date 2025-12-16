El doloroso relato de David Rúa, sobreviviente de accidente en Antioquia: “solo quería ayudarlos”

Relato de David Rúa, sobreviviente de accidente en Antioquia: “hice lo que pude por mis compañeros”

El pasado domingo, 14 de diciembre, un bus que transportaba a 40 personas para una excursión escolar se accidentó en Remedios. Según Medicina Legal, hubo 17 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad. Además, 20 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la región.

En el bus se transportaban los estudiantes graduados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de su excursión a Coveñas.

David Rúa, joven de 18 años que sobrevivió al accidente, pasó por los micrófonos de La W para relatar cómo vivió los hechos.

“Este viaje era para celebrar nuestra graduación de once, esta era la última etapa del paseo que teníamos. En el bus iban alrededor de 30 personas, solo estudiantes, un guía de la empresa encargada, un conductor y el ayudante. Cuando sucedió el accidente yo estaba dormido, lo que me despertó fue el estruendo, el sonido, el temblor del bus al momento de impactar contra la barandilla”, contó.

Lea también: Medicina Legal terminó la identificación de las 17 víctimas del accidente en Antioquia

Recordó que fue consciente de la caída, pues despertó en medio del desplome del bus.

“Me doy cuenta de que estoy como cayendo, automáticamente mi reacción instintiva es volver a cerrar los ojos y ponerme en posición fetal, tirándome hacia abajo de las sillas para protegerme de cualquier tipo de cosa que me pudiera pasar. Al chocar lo que siento son golpes por todas las partes de mi cuerpo, siento que el bus da vueltas, que vuelo por todos lados y me pego contra todo, afortunadamente todos los golpes que siento no son contundentes, ninguno es peligroso, sentiría que me pegué con los mismos asientos”, relató.

Posterior a la caída, Rúa mencionó que reaccionó, pudo abrir los ojos y se dio cuenta del desastre que había a su alrededor.

“Me fijo en que puedo moverme completamente, puedo mover mis piernas, mis brazos, todas mis extremidades. Intento salir de ahí y lo logro, salgo a la parte superior del bus y empiezo a escuchar los lamentos, los gritos, los pedidos de ayuda, los lamentos, ahí fui consciente de que habíamos tenido un accidente. Como yo estaba bien sentí que debía ayudarlos, necesitaba actuar de una forma inmediata”, dijo.

El joven Rúa recordó cómo empezó a ayudar a sus compañeros, algunos de ellos que quedaron atrapados bajo partes del bus.

“Intenté hacer más, pero lo único pude hacer fue cargarlas a un punto en el que no hubiera tanto peligro (…) Frente a toda esta situación, estoy asimilándolo, todavía no tengo la noción de lo que pasó. Quiero ser más consciente de la realidad y poderla afrontar. Siempre debemos tener en cuenta que el día de mañana va a ser mejor, que siempre tenemos una nueva oportunidad, o al menos, aunque no la tengamos, siempre hay que actuar de una forma correcta", agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Relato de David Rúa, sobreviviente de accidente en Antioquia: “hice lo que pude por mis compañeros” 24:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: