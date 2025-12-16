“No solucionaba nada los problemas de la gente”: Norma Hurtado tras archivo de la reforma a la salud
La senadora Norma Hurtado conversó con La W sobre el hundimiento de la reforma a la salud, explicando cuáles fueron sus falencias.
“No solucionaba nada los problemas de la gente”: Norma Hurtado tras archivo de la reforma a la salud
03:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Norma Hurtado | Foto: Cortesía
Escuche la entrevista completa en La W:
“No solucionaba nada los problemas de la gente”: Norma Hurtado tras archivo de la reforma a la salud
03:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles