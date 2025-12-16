“Tiene que surgir toda la unidad posible”: Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático

La senadora Paloma Valencia se impuso a sus copartidarias, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, y se quedó con la candidatura presidencial del Centro Democrático, tras un proceso de selección que incluyó dos encuestas, una a la opinión pública en general con una muestra de 2.109 y otra a cinco mil militantes activos del partido.

Pese a que la senadora Cabal reconoció los resultados, también aseguró que se publiquen los resultados del proceso de encuestas internas y su correspondiente auditoría, para “fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a la transparencia del procedimiento”.

Al respecto, la senadora Valencia pasó por los micrófonos de La W y aseguró que confía “totalmente en el partido y entiendo que está contratada una auditoría que ha venido revisando el proceso. Estamos totalmente convencidos de que va a salir bien”.

Y agregó: “Yo reconozco que la escalera donde estoy parada (...) La han construido Paola Holguín, María Fernanda Cabal y cada uno de los miembros de este partido. Mi candidatura le pertenece a todos los que han trabajado por este partido. Así que yo siento esta candidatura a nombre mío, pero es tan de ellas como mía”.

¿Valencia va a la consulta de la derecha de marzo?

La senadora no aclaró cuál será el camino que tome el partido, pero dijo que hay que trabajar en la unidad, sea cual sea el mecanismo: “Creo que más que un debate entre izquierdas y derechas, lo que hay es un debate sobre la democracia y sobre los sistemas que tensionan la institucionalidad y giran al autoritarismo (...) Un presidente que ataca la rama judicial, a los medios, a la oposición; que cuando el Congreso no le aprueba proyectos quiere hacer consultas populares, es el inicio de una cosa muy destructiva”.

¿Uribismo podría terminar en la campaña de Abelardo de la Espriella?

“Este ha sido un partido disciplinado, que de la nada logró elegir la mayor bancada de Colombia y que en 4 años de su fundación eligió presidente. Yo confío en poder recoger a todo mi partido y le envío un mensaje a todos los militantes, a los que se han ido y a los que tienen dudas, a que nos unamos, porque aquí hay un propósito mayor que es recomponer a Colombia”.

¿Qué responde a Miguel Uribe Londoño, quien pidió una auditoría?

“Lo importante para la familia de Miguel es el mensaje de que aquí está su partido, que reconocemos el sacrificio humano (...) Tenemos la responsabilidad de honrar en lo que él creía y de seguir adelante para que no vuelvan a ganar los que han dejado que este país se lo tomen los violentos, los que creen que la paz se construye a base de impunidad”.

