Análisis: ¿Qué tanto afecta a Venezuela el bloqueo de EE.UU. a petroleros sancionados?
David Goldwyn, exfuncionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se refirió en La W a la orden de un “bloqueo total y completo” a los tanqueros petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
06:56
Tanquero petrolero en Venezuela. Foto: Jose Bula Urrutia/UCG/Universal Images Group via Getty Images
En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, David Goldwyn, quien fue coordinador del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos energéticos internacionales de 2009 a 2011, se pronunció acerca de los alcances de la orden emitida por el presidente Donald Trump de un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.
Esta orden es un nuevo paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.