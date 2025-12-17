Análisis: ¿Qué tanto afecta a Venezuela el bloqueo de EE.UU. a petroleros sancionados?

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, David Goldwyn, quien fue coordinador del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos energéticos internacionales de 2009 a 2011, se pronunció acerca de los alcances de la orden emitida por el presidente Donald Trump de un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Esta orden es un nuevo paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.