¿Cuál es la reacción de Rusia ante la crisis entre Venezuela y Estados Unidos?

Alexander Shetinin, director para el Parlamento de América Latina de la Cancillería de Rusia, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la posición de los Estados Unidos al calificar al Gobierno de Venezuela como un estado terrorista.

“Rendimos homenaje al gran latinoamericano, al gran venezolano, al gran hombre del mundo, don Simón Bolívar en sus 195 años de su desaparición física. Es un día de gran reflexión, es una gran reflexión de su legado. El legado de lo que está pasando ahora en el mundo”, dijo.

Asimismo, reiteró que el legado de Bolívar consiste en que “él marcó un importante enfoque de América Latina, que es la parte del continente latinoamericano, en el sentido de que cada nación tiene el derecho de elegir el Gobierno. Y esto es lo importante en este contexto”, aseguró.

Lea aquí: Estados Unidos designa al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera

Shetinin afirmó que desde Rusia piensan y parten de la premisa de que los que ahora están instigando toda la atención en torno a Venezuela van a ocupar un enfoque pragmático y van a caer en un error político que va a tener sus repercusiones no solo en Venezuela, sino en todo el continente, en todo el hemisferio occidental".

Finalmente, invitó a todos a mantener la cordura en “esta situación que vive el continente ahora”.