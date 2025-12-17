“El régimen de Nicolás Maduro no es legítimo”: diplomático estadounidense por crisis con Venezuela

El diplomático Patrick Dutty, exembajador de los Estados Unidos en Venezuela, habló en La W sobre la relación entre ambos países luego de que el Gobierno de EE.UU. decidiera recuperar el petróleo que se habría “robado” Venezuela.

“Yo creo que la decisión de anunciar un bloqueo significa una escalación en la campaña de presionar al régimen de Nicolás Maduro y hace más explícito el deseo o la meta del Gobierno de coreografiar un cambio de régimen en Caracas”, dijo.

Respecto a las declaraciones de Trump en las que designó que el Gobierno de Maduro como una organización terrorista, recordó que desde que empezó la crisis “el presidente Trump ha insistido en que el régimen de Nicolas Maduro no es legítimo, y que el mismo Nicolas Maduro no es un presidente legítimo, sino líder de un cartel fugitivo de la justicia norteamericana”, dijo.

Asimismo, detalló que “el Gobierno de Trump quería evitar la necesidad de intervenir y es por eso que hemos visto básicamente una campaña de presión gradualmente aumentándose. ¿Y cómo va a finalizar? Para mí es todavía un poco difícil".