Las cinco confesiones de José Félix Lafaurie

Quienes oyeron El Reporte Coronell del pasado lunes 15 de diciembre pudieron percibir el estado de ánimo del presidente de Fedegán, el ingeniero civil José Félix Lafaurie, quien acudió a responder unas preguntas que debería haber resuelto su hijo, el abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal.

En los papeles el abogado es el beneficiario de un crédito preferencial y un subsidio de Finagro llamado Incentivo de Capitalización Rural, ICR.

Tanto él como su señora madre, la ex precandidata presidencial María Fernanda Cabal, han criticado agriamente los subsidios pero el abogado penalista Lafaurie es beneficiario de uno de esos subsidios concedido por el mayor valor posible $ 95.996.800, después de que se presentara como “pequeño productor” en el Banco Serfinanza, el banco de los Char y obtuviera rápidamente un desembolso de 400 millones de pesos de una línea de crédito preferencial de Finagro destinada a “pequeños productores”.

En este mundo al revés donde personas de grandes recursos económicos reciben las subvenciones destinadas a los más necesitados, también sucedió que el ingeniero civil fue el encargado de defender al abogado penalista.

Y al comienzo de la entrevista José Félix Lafaurie confesó que el crédito se lo habían otorgado a él y no a su hijo. Oíganlo por favor:

Esa primera confesión es importante porque si José Félix Lafaurie es el beneficiario real del crédito y del subsidio hay un engaño al Estado ya que él es, a todas luces, un gran productor y no debería tomar ventaja de la línea de crédito y los subsidios dedicados a los pequeños productores.

Algo que también quedó claro en la exaltada entrevista es que la visita de auditoría que la Contraloría efectuó al lugar donde supuestamente han sido invertido los recursos públicos, es un empleado del Fondo Nacional del Ganado.

El Fondo Nacional del Ganado es una cuenta especial con recursos parafiscales que administra Fedegán, a nombre de los ganaderos. Los empleados de ese Fondo, en teoría, deben servir a los ganaderos y no a los negocios particulares del presidente de la agremiación y/o de su hijo. Por favor oigan esto:

Los funcionarios de la Contraloría que atendieron la visita dejaron constancia en el acta de que el señor Harold Niño Castillo actuaba como delegado de Juan José Lafaurie Cabal.

El acta además dice que la propiedad auditada es la Finca 2 de Guadalajara, ustedes pueden ver el documento en la página de la W.

Y aquí surge otra inconsistencia. El crédito fue solicitado para invertir en la finca 3 de Guadalajara y no en la 2 que fue la inspeccionada, según el acta. Ustedes pueden ver el formulario de Finagro desde este momento en la página de la W (Ver formulario Finagro.jpg)

Por favor escuchen la explicación del ingeniero Lafaurie:

Y en esa misma respuesta surgió la siguiente confesión. Juan José Lafaurie no es parte de la sociedad dueña de la finca, cuyos titulares son la senadora María Fernanda Cabal y sus otros tres hijos: Luisa Fernanda, Denisse y Santiago.

Sin embargo en la solicitud del crédito, Juan José Lafaurie Cabal afirmó que él era el propietario.

Esta fue la explicación del papá del teóricamente beneficiario.

El formulario desmiente elocuentemente al ingeniero civil José Félix Lafaurie. Ustedes pueden ver que la propiedad aparece en ese documento como si fuera el propietario de la finca.

En la misma entrevista el presidente de Fedegán confirmó que el ciclo productivo de la palma era de 4 años y que por lo tanto el cultivo no iba a producir los recursos para pagar el crédito. Lo cual es requisito para acceder a estas líneas preferenciales y al subsidio ICR.

Es decir se reitera que “el papá que no roba y trabaja” gran productor agrícola es realmente el responsable del crédito preferencial para pequeños productores y también el beneficiario del subsidio, por medio del cual los contribuyentes pagan la cuarta parte de la deuda de Lafaurie.

Plata regalada a una persona que no la necesita. Mientras tanto pequeños productores reales no pueden acceder a estos beneficios diseñados para ellos.

El Ministerio de Agricultura envió un requerimiento formal a Finagro para que “adelante el procedimiento de control de inversiones y las indagaciones a que haya lugar respecto de la operación de crédito realizada a nombre del señor Juan José Lafaurie Cabal con el Banco Serfinanza”.

#ATENCIÓN ⚠️ | Con respecto a las informaciones conocidas por la opinión pública sobre la destinación indebida de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario, desde el #MinAgricultura indicamos lo siguiente: 👇🏾 pic.twitter.com/52yE2v3kSd — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) December 16, 2025

El trino que presenta el comunicado dice: “Con respecto a las informaciones conocidas por la opinión pública sobre la destinación indebida de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario, desde el #MinAgricultura indicamos”

El Ministerio también pidió que la Superintendencia Financiera revise la actuación de Serfinanza, el banco de los Char, en esta operación.

