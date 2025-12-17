“Me llaman en momentos de crisis”: Efraín Cepeda por regreso a presidencia del Partido Conservador
En La W, el precandidato presidencial Efraín Cepeda habló de su regreso a la Presidencia del Partido Conservador luego de que el Directorio Nacional lo eligiera por unanimidad.
Efraín Cepeda. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona)
