Morros se suma a Vamos Pa’lante 2025 con un aporte de 40 millones de pesos

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la empresaria María José González, quien es gerente administrativa de Morros y Morros Civitas, habló sobre su apuesta por la educación con el aporte a la campaña Vamos Pa’lante 2025.

Al respecto, González habló sobre su vinculación a Vamos Pa’lante 2025, la primera vez que esta empresa de infraestructura se suma a la campaña: “Este año estamos celebrando los 40 años de trayectoria de nuestro promotor Rodrigo Puente y quisimos vincularnos precisamente para celebrar en grande”.

En ese sentido, la empresaria aseguró que el aporte a la campaña es, precisamente, de 40 millones de pesos por cada año de vida de la compañía.

“(Queremos que las entidades) cercanas a nuestros proyectos avancen con nosotros. Hace más de 10 años estamos contribuyendo a través de la Fundación Serena del Mar, que hace un trabajo extraordinario con esta comunidad”, explicó González.

También aseguró que, en cuanto a acciones concretas, Morros siempre procura que el personal de la zona esté vinculado a sus proyectos.

“Hoy, alrededor del 10% del personal de obra es de todas las comunidades cercanas y hemos visto cómo esas personas encuentran una estabilidad laboral y se siguen capacitando, cómo sus familias salen adelante”, expresó, agregando que ese es uno de los motores que los motivan a participar en esta campaña con W Radio y la Universidad de los Andes “para que más jóvenes salgan adelante y puedan culminar sus estudios universitarios”.

