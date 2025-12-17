Reforma a la salud: Pinto responde a Benedetti tras archivo y Pacto insiste en apelar

En el último día de sesiones ordinarias del Congreso, la Comisión Séptima del Senado hundió por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Puede leer: Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno

La votación quedó 8 a favor de la ponencia de archivo, y 5 por el no. La decisión la tomaron argumentando la falta de aval fiscal y de recursos para implementar el nuevo modelo de salud, tras el archivo de la reforma tributaria.

Uno de los votos que respaldó el archivo fue el del senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien respondió en los micrófonos de La W al ministro del Interior, Armando Benedetti, que aseguró que los congresistas de la comisión se escondieron y no dieron del debate.

“Durante estos meses en la Comisión Séptima se adelantaron ocho audiencias públicas a lo largo y ancho del país. Estuvimos conociendo y escuchando de primera mano la opinión, no solamente de la ciudadanía, sino también de los diferentes actores de la salud, como los pacientes que no fueron escuchados”, dijo.

Y aclaró que al comisión solo hundió el proyecto una vez el Ministerio de Hacienda dijo que era necesaria aprobar la ley de financiamiento para garantizar los recursos para la implementación de la reforma.

“No es cierto que la Comisión Séptima se haya escondido al debate (…) fueron más de cinco tutelas que le interpusieron a la comisión y todas fueron falladas a favor”, dijo.

Por su parte, el senador Ferney Silva dijo que “han transcurrido cerca de ocho meses hasta que se votó la ponencia de archivo. Con eso se pueden dar cuenta si el proceso fue dilatorio o no”.

Y explicó el mecanismo de apelación, mediante el cual el Gobierno busca salvar la iniciativa: “El proceso de apelación es un proceso de trámite que tiene que resolver la mesa directiva del Senado (…) determinará qué comisión, que ya no va a ser la Séptima, entrará en discusión”.

“Reforma a la salud va a haber, no sé si en este Gobierno alcanzamos, pero el sistema no aguanta más (…) la apelación debe surtir efecto y serán los senadores de la nueva comisión quienes le respondan al país”, terminó.