“Se querían tomar el municipio y asesinar a nuestros policías”: comandante de la Policía del Cauca

“Se querían tomar el municipio y asesinar a nuestros policías”, coronel Gerson Bedoya. Fotos: suministradas.

El ataque armado registrado por más de siete horas contra la estación de Policía de Buenos Aires, norte del Cauca, fue ejecutado por integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco y dejó, además de edificaciones destruidas, a ocho uniformados gravemente heridos.

En entrevista en La W, el comandante del Departamento de Policía, Cauca, coronel Gerson Bedoya, explicó que la estructura delincuencial tenía como objetivo, tomarse el municipio, destruir la sede policial y asesinar a los uniformados.

“Querían la toma total del municipio y robarse el armamento que encontraba en la estación”, dijo.

Frente al retraso en las acciones de respuesta de la Fuerza Pública, el oficial manifestó que la instalación de cilindros explosivos en la vía de acceso, la alerta de posibles emboscadas retrasaron la reacción inmediata al ataque que inicio sobre las 5:30 de la mañana.

“El modo de operar de estas es estructuras es atacar de manera simultánea varias estaciones para dispersar la capacidad de respuesta institucional”, recalcó el coronel.

Entretanto, el apoyo aéreo inmediato a la zona fue afectado por cuestiones meteorológicas adversas

“Las rutas terrestres estaban minadas y el mal tiempo no permitió el ingreso oportuno de helicópteros”, señaló Bedoya.

Según el oficial, cuando las condiciones climáticas fueron favorables, se desplegaron tres pelotones del Ejército y unidades especiales de la Policía, que debieron aterrizar a varios kilómetros del casco urbano y avanzar en medio de combates.

“Los 16 policías de la estación resistieron el ataque y evitaron que el grupo armado lograra su propósito, que era la toma del municipio. Combatieron con honor, con heroísmo”, explicó.

