Si Trump viene por petróleo va a recibirlo un pueblo que defenderá su soberanía: Diputado venezolano

El diputado William Rodríguez, vicepresidente del partido Podemos, aliado del partido de Gobierno Partido Socialista Unido de Venezuela, pasó por los micrófonos de La W y se refirió al bloqueo a petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos.

“Yo he pensado que definitivamente Donald Trump tiene problemas mentales”, dijo, agregando que “cuando él afirma que viene por el petróleo de Estados Unidos, yo creo que está trasladándose a la época de Jefferson, cuando creyó y planteó América para los americanos y creyó aquella famosa doctrina de Monroe, porque definitivamente es un delirio histórico”, dijo.

Incluso, calificó las declaraciones de Trump como un atrevimiento absurdo jurídico y legal que “no tiene precedente ni ninguna forma de entenderlo, salvo que el presidente Donald Trump este delirando”.

Y advirtió: “Si viene por el petróleo va a recibirlo un pueblo enardecido que va a defender su patria y su soberanía”, dijo.

Y aunque afirmó que la política petrolera venezolana ha sido muy clara durante todo el periodo de Maduro y expresados públicamente en que no tienen ningún problema en comercializar su petróleo con ningún país, incluyendo Estados Unidos, la agresión que ha planteado ese país es de “marca mayor”.

“Es una agresión inusual y extraordinaria. Violar todas las normativas legales de la Organización Marítima Internacional, al robarnos el petróleo en el buque, que es casi 1’900.000 barriles del crudo de Venezuela, constituye un acto verdaderamente bochornoso para la legislación del mundo”, dijo.