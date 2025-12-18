Asesinan al director de la DIAN seccional Tuluá en ataque armado

Las autoridades del Valle del Cauca confirman el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director de la DIAN seccional Tuluá.

Según la información preliminar, la víctima se disponía a salir de su vivienda en un vehículo, cuando fue abordada por sicarios que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

Calao González, oriundo del municipio de Lorica, Córdoba, llevaba varios años vinculado a la DIAN y según los primeros reportes, no había recibido amenazas previas.

Las autoridades adelantan un operativo en la zona y las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Realmente para nosotros es muy triste, sobre todo por el momento que venimos atravesando de recuperación en las condiciones de seguridad y de tranquilidad para nuestro municipio” señaló Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá.

Asimismo, mencionó: “Era una persona que andaba completamente desprevenida en el municipio, ni siquiera tenía un carro blindado, ni escoltas y no había manifestado ningún tipo de amenazas, por lo menos ante las autoridades”

