AXA Colpatria vuelve a hacer parte de Vamos Pa’ Lante y se sumó a la campaña con $100 millones. Fotos: suministradas.

Este jueves, 18 de diciembre, Rodrigo Pacheco, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Colpatria, y Alexandra Quiroga, presidente de Axa Colpatria, anunciaron que AXA Colpatria se sumó a la campaña de Vamos Pa’ Lante con una donación de $100 millones.

“Nos complace mucho. Lo hacemos con mucho gusto, creemos en la educación para la juventud colombiana que no tiene los medios para poder cursarla”, dijo Quiroga.

Y agregó: “Invitamos desde AXA Colpatria, desde el grupo Colpatria a que todos sigamos donando hasta el último día en la red que esta campaña tiene para poder donar y ayudar a la educación de nuestros jóvenes talentosos menos favorecidos

¿Cómo donar a Vamos Pa’ Lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

Escuche la entrevista completa a continuación: