AXA Colpatria vuelve a hacer parte de Vamos Pa’ Lante y se sumó a la campaña con $100 millones
Rodrigo Pacheco, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Colpatria, y Alexandra Quiroga, presidente de Axa Colpatria, anunciaron la donación en los micrófonos de La W.
10:47
AXA Colpatria vuelve a hacer parte de Vamos Pa’ Lante y se sumó a la campaña con $100 millones. Fotos: suministradas.
Este jueves, 18 de diciembre, Rodrigo Pacheco, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Colpatria, y Alexandra Quiroga, presidente de Axa Colpatria, anunciaron que AXA Colpatria se sumó a la campaña de Vamos Pa’ Lante con una donación de $100 millones.
“Nos complace mucho. Lo hacemos con mucho gusto, creemos en la educación para la juventud colombiana que no tiene los medios para poder cursarla”, dijo Quiroga.
Y agregó: “Invitamos desde AXA Colpatria, desde el grupo Colpatria a que todos sigamos donando hasta el último día en la red que esta campaña tiene para poder donar y ayudar a la educación de nuestros jóvenes talentosos menos favorecidos
¿Cómo donar a Vamos Pa’ Lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
Escuche la entrevista completa a continuación:
