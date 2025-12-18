“Cambiamos un modelo que fracasó durante 40 años”: MinEducación sobre la reforma a la Ley 30

Durante una entrevista en La W, el ministro de Educación, Daniel Rojas, sostuvo que la aprobación de la reforma a la Ley 30 representó “una victoria histórica del movimiento estudiantil y de la educación pública”. Según explicó, la iniciativa corrigió un modelo de financiación que “no garantizaba el derecho a la educación superior durante décadas”.

“El problema fue que siempre se utilizó el IPC, un índice que no tenía nada que ver con los costos reales de la educación superior”, señaló Rojas. A su juicio, esta fórmula provocó que “año tras año se abriera un déficit”, que el Sistema Universitario Estatal estimó en cerca de 20 billones de pesos.

Con la reforma, el ministro indicó que el Gobierno cambió el mecanismo de indexación presupuestal. “El IPC se eliminó y se reemplazó por el Índice de Costos de la Educación Superior, que permitió que el presupuesto creciera de acuerdo con la realidad del sistema”, afirmó.

Rojas calculó que, en un plazo de entre 10 y 15 años, el país podría acercarse “al promedio de financiación de los países de la OCDE”.

Frente a las advertencias sobre una crisis económica en las universidades, el jefe de la cartera de Educación aseguró que “hablar de crisis sin contexto es fatalista”. En ese sentido, recordó que “en los últimos 30 años se dejaron de girar billones de pesos a las universidades públicas” y defendió el aumento presupuestal aprobado durante el actual gobierno. “No fue IPC más cuatro puntos, fue IPC más 24 puntos, el crecimiento más alto en la historia de la Ley 30”, dijo.

Rojas también aseguró que el Ministerio de Hacienda aprobó los giros pendientes para cerrar el año fiscal. “Quedamos al día con las universidades públicas”, afirmó, y añadió que los cuestionamientos no podían “empañar una reforma que tuvo respaldo unánime del Congreso”.

La iniciativa fue aprobada con 116 votos a favor en el Senado, un hecho que el ministro calificó como “un acuerdo nacional por la financiación de la educación superior”.

