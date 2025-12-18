En Cali estoy, en Cali me quedo: habla empresario de Carpa La 66 sobre ‘El Mejor Parche de la Feria’
Las declaraciones de Carlos Paz, empresario de la Carpa La 66, se dan en el marco de la negativa de la Alcaldía de Cali para que se realicen los conciertos de ese evento en el escenario.
06:49
Los conciertos estaban programados del 26 al 30 de diciembre.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
