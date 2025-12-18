Marcelo Rozo durante el Astara Golf de Bogotá en el Country Club. FOTO: Héctor Vivas/Getty Images

Marcelo Rozo, el nuevo representante que tendrá el golf colombiano en el PGA Tour

Marcelo Rozo, golfista bogotano que acaba entró recientemente al PGA Tour, pasó por los micrófonos de La W para narrar la odisea de 13 años que le tomó llegar a la máxima categoría del golf mundial y cómo estuvo a punto de retirarse antes de alcanzar la gloria.​

Rozo confesó que aún no ha podido dormir bien por la adrenalina, pero describió este logro como el fruto de toda una vida de trabajo. Sin embargo, no ocultó la dureza de su proceso, pues reveló que los últimos tres o cuatro años fueron críticos debido a una cirugía que lo dejó fuera de los campos por un año y a una crisis económica que casi lo obliga a ‘colgar los palos’.

“Si no hubiese pasado a la etapa final de los torneos de clasificación el año pasado, me hubiese retirado, porque ya me había comido todos los ahorros”, admitió.​

El bogotano también destacó el papel que jugó su esposa, quien asumió la carga económica y mental del hogar para que él pudiera seguir persiguiendo su sueño.

“Ella estaba responsable 100% de la casa con mi hijo”, contó, subrayando que el golf, aunque parece individual, al final es un esfuerzo colectivo.

De igual manera, Rozo comentó el gesto que tuvo con él, su mentor, Camilo Villegas, primer colombiano con títulos en el PGA Tour.

A pesar de haber terminado su ronda, Villegas se quedó a esperarlo para verlo finalizar. “Se tomó el tiempo para esperar a un amigo, darme un abrazo y lloró conmigo”, recordó Rozo, valorando la humildad de quien ha sido su guía durante dos décadas.​

De cara a su debut el próximo 15 de enero en el torneo de Hawái, Rozo se mostró enfocado en dicho torneo y comentó que ahora debe cambiar el chip de “luchar por llegar” a “competir contra los 120 mejores del mundo”, lo que le exigirá más disciplina. “El deporte pone a Colombia en el sitio que se merece”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

