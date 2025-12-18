MinJusticia pedirá a Fiscalía que abra investigación por parranda del prófugo Carlos Ramón González

En entrevista con La W, el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, se pronunció tras el escándalo que rodea al Gobierno y la Cancillería por cuenta de la investigación de W Radio, en la que se expuso al prófugo Carlos Ramón González disfrutando de una parranda vallenata organizada por la Embajada de Colombia en Nicaragua.

El jefe de la cartera de Justicia calificó estos hechos como gravemente desafortunados y como una contradicción frente a los intereses de la justicia en Colombia, atendiendo a un prófugo -con circular roja- en un evento organizado por el servicio diplomático colombiano.

“No puede ser que una persona con circular roja sea atendida como un invitado en una reunión pública, eso de verdad no tiene sentido”, dijo Andrés Idárraga.

De hecho, anunció que con el equipo jurídico del Ministerio de Justicia, procederán a solicitarle a la fiscal general que se inicien investigaciones por cuenta del escándalo.

“Vamos a continuar avanzando y solicitándole la justicia, en este caso a la Fiscalía, y a la Procuraduría que tomen todas las medidas que se deriven de este acto que ya es de público conocimiento”, dijo el ministro de Justicia (e).

Asimismo, el ministro y secretario de Transparencia, recordó que, en su momento, hace unos meses pidió a los entes de control que se investigara al equipo diplomático colombiano en Nicaragua, tras la solicitud para que le renovaran la residencia de Carlos Ramón González.

Frente a esto, indicó que no ha recibido ningún tipo de respuesta desde la Fiscalía tras esas denuncias. “Eso es algo que espero la Fiscalía nos cuente, porque no tenemos razón, digamos, oficial, al menos no conozco una respuesta luego de haber solicitado se investigaran esas conductas de esos funcionarios”, indicó.

Escuche la entrevista completa:

Carlos Ramón González de parranda vallenata en Nicaragua: