Nos levantaremos y seguiremos para adelante a pesar de la dificultad: alcalde de Buenos Aires, Cauca. Fotos: suministradas.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nos levantaremos y seguiremos para adelante a pesar de la dificultad: alcalde de Buenos Aires, Cauca

Después de nueve horas de terror en el municipio de Buenos Aires, Cauca, tras el ataque de disidencias de las Farc que dejó destruidas la Estación de Policía y la alcaldía, el alcalde Pablo César Peña señaló en entrevista con La W que la reconstrucción de las infraestructuras tomará al menos dos años y requerirá una inversión de 20.000 millones de pesos.

“Triste, yo creo que ese podría ser el sentimiento que describe esto”, dijo el mandatario al describir la situación que enfrentó su comunidad el pasado martes, cuando grupos armados perpetraron una ofensiva que mantuvo en confinamiento a la población durante horas.

Peña denunció que el ataque incluyó múltiples detonaciones y “la ocupación forzada de viviendas civiles para usarlas como puntos de disparo”.

El alcalde aseveró que tuvo comunicación con los uniformados que resultaron heridos, “Qué dolor escuchar su relato”, manifestó y aseguró que los visitará en los próximos días.

Frente al panorama actual que afronta la población tras los violentos sucesos, el mandatario explicó que los niños resultaron especialmente afectados a nivel psicológico por la violencia. “No pueden escuchar que algo suene fuerte, ni siquiera música, porque ya están nerviosos”.

A pesar del panorama desolador, la comunidad busca sobreponerse. “Tenemos la opción de quedarnos en el lamento o la opción de levantarnos y decir bueno, hay que aprovechar la dificultad”, afirmó Peña.

El alcalde ya se reunió con el ministro del Interior para coordinar la reconstrucción del centro administrativo municipal y la estación policial.

“Estamos en la disposición y agradecemos también la disposición que tiene el Gobierno de atendernos”, recalcó.

El alcalde de Buenos Aires, Pablo Cesar Peña, aseveró que, aunque no se reportan desplazamientos masivos, el riesgo es latente.

También aclaró que, en los videos donde se escucha al párroco local hablarles a los uniformados y pedirles que se rindan, el sacerdote actuó bajo presión, constreñido por los grupos armados ilegales.

Le puede interesar: Petro advierte a disidencias Farc que el Gobierno volvería a la fumigación con glifosato en el Cauca

Finalmente, el funcionario puntualizó que “hemos convocado una jornada de censo, limpieza y de oración para desagraviar al municipio”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Nos levantaremos y seguiremos para adelante a pesar de la dificultad: alcalde de Buenos Aires, Cauca 14:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: