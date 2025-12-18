¿Qué pasó con Tamá, el oso andino que no alcanzó a conocer la libertad?

Rafael Torres, gerente general de Parques Naturales, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la muerte de Tamá, el oso andino que iba en busca de la libertad a su hábitat natural en medio de una operación histórica.

El propósito era trasladarlo desde Cúcuta hasta el parque Nacional Natural Tamá, que está ubicado entre Cúcuta y la frontera con Venezuela, en un recorrido de 60 millas de distancia desde el punto de origen.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas no permitieron el aterrizaje del helicóptero encargado del trayecto y al devolverse, el oso presentó dificultades.

¿Cuál fue la causa de muerte de Tamá?

“Es una respuesta que tendremos que dar con exactitud cuando se hagan las valoraciones médicas, para nosotros fue una sorpresa porque fue una operación planeada con mucha anticipación, y aunque siempre hay riesgos, este riesgo no lo teníamos contemplado”, dijo.

Incluso, Torres reveló que hay muchos casos en los que se han hecho traslados de ojos de anteojos con travesías mucho más largas y complejas, por lo que no tenían contemplado que Tamá podría morir. “Era un riesgo, pero no lo esperábamos”.

No obstante, aclaró que el oso siempre tuvo estuvo bajo cuidado permanente de médicos veterinarios especializados.

“Nosotros habíamos planeado hacer el viaje vía terrestre, desde Cúcuta hasta Toledo, que hubiera sido más complejo, pero Helistar, empresa colombiana de aviación, nos apoyó“, dijo.

Asimismo, afirmó que Cúcuta es un destino cálido que al parecer provocó dificultades respiratorias en Tamá.

“Mientras se podía aterrizar, el oso siempre estuvo hidratado, pero las condiciones meteorológicas de visibilidad cambiaron y fueron muy complicadas”, detalló.

Sin embargo, reiteró que la causa inicial de la muerte de Tamá “tenemos que determinarlas para que los proyectos como este se puedan seguir desarrollando”.

Le puede interesar: Tamá, el oso andino que después de años regresa a casa en un operativo histórico

¿Cómo será el traslado del cuerpo de Tamá?

De acuerdo con el gerente de Parques Naturales, el oso actualmente se encuentra en el Centro de Valoración de Fauna Silvestre de Corponor (CAV) donde se conocerán las causas iniciales de su muerte.

Posteriormente, se espera poder trasladarlo a Bogotá y realizar estudios que puedan servir para futuras ocasiones.