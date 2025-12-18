Tras desmanes en Medellín, Gobierno advierte a Dimayor que liga no puede empezar sin antes reunirse. Foto: Colprensa.

Tras desmanes en Medellín, Gobierno advierte a Dimayor que liga no puede empezar sin antes reunirse

Tras los graves incidentes y disturbios registrados en el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre el DIM y Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia, el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, reconoció fallas estructurales en la organización, la logística y la articulación institucional alrededor del fútbol profesional en el país.

En entrevista con La W, Rondón fue enfático en señalar que ha faltado un trabajo conjunto real entre todos los actores responsables. “Hay que decirlo categóricamente: ha faltado mayor contundencia en el trabajo articulado”.

Afirmó, al tiempo, que cuestionó la ausencia reiterada de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol en las comisiones nacionales convocadas para abordar la seguridad en los estadios.

El viceministro aseguró que cada vez que se presentan hechos de violencia, “salen todos los funcionarios a excusarse”, pero no se asumen responsabilidades de fondo. “Nos ha faltado profundizar en todos los que hacemos parte de la fiesta del fútbol”, insistió.

Rondón confirmó que lo ocurrido en Medellín se resume en tres puntos críticos: un error total en la logística, la falla de todos los protocolos y la falta de individualización de las personas que cometen actos violentos, algunas de ellas incluso ingresando al estadio con armas blancas y otros elementos peligrosos.

Advirtió también que no se trata de hinchas, sino de personas que “creen que ir al estadio a generar terror y pánico les genera otro tipo de beneficios”, y alertó sobre el ingreso de individuos con armas al escenario deportivo.

Además, advirtió que temas clave como la carnetización de hinchas y la identificación facial siguen estancados por disputas burocráticas y, sobre todo, por la falta de inversión de alcaldías, gobernaciones y equipos. “Todo el mundo habla de acciones, pero nadie quiere hablar de inversión”, señaló.

El viceministro anunció la convocatoria de una comisión técnica para el 5 de enero, antes del inicio del próximo torneo, y advirtió que no se puede seguir “cerrando los ojos” frente a una situación que pone en riesgo la vida de miles de personas. “Aquí el debate es claro: qué es más importante, un torneo privado o proteger la vida de quienes van al estadio”, afirmó.

“El torneo no puede empezar el 15 de enero y el 6 de enero sin que nos hayamos reunido y tengamos establecido reglas . O empezamos un torneo cerrando los ojos y sancionando a dos o tres personas, o nos ponemos todos serios y establecemos una regla del juego para que los próximos torneos empiecen bien”.

El viceministro cerró insistiendo en que “el fútbol es muy importante, pero es más importante proteger la vida de las personas que van a los estadios”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

