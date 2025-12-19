Amarilo entregó apartamento al ganador de ‘Regalos que hacen crecer’: “Él aporta al país”

Este viernes, 19 de diciembre, Amarilo realizó la entrega del apartamento al ganador de la campaña ‘Regalos que hacen crecer’: Nelson Enrique Ramírez.

Así, Roberto Moreno, presidente de Amarillo, reconoció la labor de Ramírez que lo llevo a ser escogido como el ganador.

“Muy emocionado y muy honrado de estar aquí y poderle entregar un apartamento a Nelson, que él, como muchos colombianos, aportan día a día a un mejor país”, dijo.

Y agregó: “Yo quiero mandarle el mensaje a todos de que Nelson debe ser un faro y una inspiración para todos, de que unidos, y soñando en grande, tenemos que trabajar por estas nuevas generaciones. Que nos creamos que Colombia es un país maravilloso y que juntos podemos lograr un país extraordinario, pero tenemos que creérnoslos, pensar en grande y pensar en un futuro mejor para todos”, dijo.

¿Quién es Nelson Enrique Ramírez?

Ramírez salió del Ejército pensionado en 2008 cuando fue víctima de una mina antipersonal y con el paso de los años se fue endeudando acumulando 40 millones de pesos en deudas.

“Todas estas deudas han sido ocasionadas porque en algún momento de hace 17 años yo fui pensionado y como soldado profesional quedé con una pensión del mínimo, recuerdo mucho en el 2008 que mi pensión era de 580 mil pesos y vivir con esto es muy difícil”, dijo.

Y agregó: “En una silla de ruedas, con una limitación física y con tantas necesidades que uno tiene psicológicas, psiquiátricas, desde ahí empezamos como a crecer en una bola de nieve que trataba de hacer con mi pensión, de abrir un hueco, tapar otro y así. Y esto empezó a crecer y a crecer, pero nunca tuve esa oportunidad maravillosa de poder aplicar a un subsidio, porque desafortunadamente el Ejército también no me brindó una vivienda y me tocó seguir pagando arriendo toda mi vida”.

El Club Deportivo Héroes de Honor

Ramírez recalcó que es fiel creyente de que el fútbol es una herramienta de transformación social “muy poderosa”.. De ahí nació su idea de crear el Club Deportivo Héroes de Honor.

“Es un club conformado por militares que fueron víctimas de minas antipersonales, todos pertenecimos al Ejército Nacional y en algún momento de la historia, desgraciadamente, una mina antipersonal nos acabó la carrera, el proyecto de vida y después de muchísimos años de mucha lucha, creamos un deporte icónico, único en el planeta que es el fútbol de salón con prótesis que ha ayudado a muchísimos militares y policías que de una u otra manera encuentren una forma de rehabilitación”, dijo.

Explicó, además, que nacieron “en el 2012 bajo una necesidad. Cuando nació la ley 1448, ley de víctimas, creamos una fundación que en su tiempo se llamaba Héroes de Paz y yo empecé como director de un proyecto deportivo denominado Club Héroes de Honor”.

“Nosotros, inicialmente, empezamos en una cancha jugando, rehabilitándonos por medio del fútbol de salón y eso nos ayudó a cambiar mucho el proyecto de vida, nos ayudó mucho en temas de rehabilitación, de poder caminar mejor con las prótesis, pero esto empezó a escalar de una mejor forma, de una forma u otra logramos llegar a más soldados que habían sido víctimas de minas antipersonales y estando en el Batallón de Sanidad les pudimos mostrar que el fútbol de salón, ese deporte, podía ayudarlos a cambiar esa mentalidad. Que el deporte podía ayudar a cambiar esa mentalidad de levantarse de una silla de ruedas y también levantarse de esas emociones y esos sentimientos encontrados que deja un impacto tan terrible que es una mina antipersonal.

Reveló, así, que hasta la fecha son 19.000 personas las que se han pasado por el equipo.

¿Cómo es el apartamento y qué cubre Amarilo?

Amarilo entrega el apartamento que tiene un valor de 170 millones de pesos. Además, cubre los gastos de escrituración que son $3.617.992

Así mismo, incluye dotación y mobiliario del apartamento donado 100% por Amarilo, que son $ 15.885.000 esto incluye: sala, comedor, mesón cocina con sillas, mobiliario habitación principal y auxiliar y elementos decorativos para cada uno de estos espacios.

La vivienda está en el proyecto Roble, ubicado en Lagos de Torca, en Bogotá.

Haceb se unió y entregó elementos del apartamento de Nelson Enrique Ramírez

Pedro Gómez, líder nacional del canal B2B de Haceb, contó que la empresa de electrodomésticos se sumó a la campaña por medio de Soluciones W y le entregó a Ramírez “un hogar Haceb”.

Este cuenta “una nevera de gran capacidad, con alta eficiencia para que no tenga ningún problema. Una lavadora también de 19 kilos, una freidora sin aceite y una chocotera”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

