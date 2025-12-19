¿Cómo funciona mecanismo para detención temprana de drones que habría sido ofrecido al Ejército?
Joaquín Aranzazu, ingeniero, explicó en La W el funcionamiento general de este dispositivo de prevención de ataques de drones.
22:11
Mecanismo de detención temprana de drones. Foto: cortesía EAGOWL.
Este viernes, 19 de diciembre, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, el ingeniero Joaquín Aranzazu, quien se encarga de la fabricación e importación desde China de tecnología especializada en prevención de ataques con drones, quien se refirió a un mecanismo que habría sido ofrecido al Ejército colombiano para avanzar en esa capacidad militar, teniendo en cuenta los últimos ataques de grupos armados a la fuerza pública por medio de este armamento.
Aranzazu, según dijo Sánchez Cristo, le comentó que “existe tecnología de prevención muy económica que puede salvar vidas”.
Allí, le dijo: “Tuve acercamientos con el Ejército, pero los temas burocráticos (corrupción) me impidió seguir con el proyecto”.
En su comunicación con el director de La W, Aranzazu explicó: “Siempre se escucha el dron cuando se acerca. El problema está en que no hay alerta temprana y no se puede responder o evacuar a tiempo”.
“Con nuestra solución, ese problema se puede mitigar sin perder dinero y salvar vidas. Este dispositivo detecta a un kilómetro cualquier dron. Una vez generada la alerta temprana, se evacúa la gente o se activa el protocolo de contención básico con escopetas y cartuchos modificados para asegurar el cono de propagación de los perdigones y derribar el dron antes de que se acerque a causar el daño a la persona o a la infraestructura”.
Por esta razón, el mismo Aranzazu, en entrevista, dijo que un mecanismo de este tipo, “en una economía masiva de costos, estamos hablando que puede costar un millón de pesos”.
Sobre el dispositivo
El ingeniero comentó que “esto parece un radio de comunicaciones normal, estamos hablando que todo sistema de dron funciona bajo la transmisión de ondas de radio, y lo que hace el dispositivo es, efectivamente, detectar en un amplio campo las frecuencias que se están generando en el entorno, tiene la capacidad de identificar las tramas de datos que se transmiten y poder identificar si es un router Wi-Fi, si es un equipo o si es un dron, independiente de la tecnología”.
“Entonces lo que hace el sistema es rastrear, en un entorno pasivo mientras está encendido, todo lo que se esté moviendo a nivel electromagnético en esas bandas de operación”, dijo.
Y agregó: “Puede detectar, de acuerdo a la potencia de la señal, cuando se está acercando hacia el dispositivo y nos puede generar alertas”, contó.
Estas alertas son:
- Audible, un pito que va aumentando su nivel a medida que se va acercando el dispositivo que genera esa electro frecuencia,
- Con colores, porque necesitamos operar de noche y no queremos generar ruido, entonces verde, amarillo y rojo nos va indicando cuándo se va acercando
- Y por vibración. Según dijo, esto “permite operar en un entorno de sigilo también para unidades que no quieren que sean detectadas, entonces el principio de operación es muy sencillo realmente. Él detecta cualquier dispositivo que genere en esas bandas interferencia electromagnética y en la medida el dispositivo nos va dando una proximidad”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
