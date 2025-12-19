Ipes ofreció ayuda a vendedora informal que fue retirada en la Zona T de Bogotá

En los micrófonos de La W, la directora del Instituto para la Economía Social, IPES, Catalina Arciniegas, se refirió al polémico operativo donde una mujer, vendedora informal, es retirada de la zona T, en el norte de la capital.

“Sobre el caso de la vendedora informal en la esquina de la zona T, calle 82, desde el Instituto para la Economía Social hemos trabajado por un plan diferencial y con enfoque de género. Desde el área de formación y empleabilidad en articulación con el SENA, integramos el caso a la ruta de empleabilidad, para que se integre en el banco de hojas de vida y esté un paso más cerca de conseguir empleo”, dijo Arciniegas.

La directora confirmó que el padre de la mujer también será beneficiario de los programas del Distrito.

“Su padre, quien también es vendedor informal, será beneficiario desde enero de un mobiliario para que trabaje en el sector. Nuestra labor es acompañar con respeto y soluciones a quienes dependen de él para vivir. Ratificando el compromiso del alcalde Galán y bajo esta nueva dirección, estamos implementando una ruta de atención integral. Nuestro objetivo en el IPES es transformar la vida de nuestros beneficiarios con corazón”, agregó.

En total, en el 2025 se han integrado a más de 680 personas a la ruta de atención para vendedores informales. Además, se han impactado a más de 1.170 vendedores.

Escuche la entrevista completa aquí: