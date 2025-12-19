No permitiremos que actuación de un presidente dañe relación de EEUU y Colombia: Marco Rubio a La W

En medio de una rueda de prensa, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, respondió a una pregunta de La W sobre las relaciones que tiene ese país con Colombia y cómo influye el presidente Gustavo Petro en ellas.

“Nosotros conversamos con cualquiera. Desafortunadamente (Petro) es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos, pero no vamos a permitir que la actuación de un presidente, que al fin su término termina pronto, vaya a dañar la relación que existe entre Estados Unidos y Colombia”, afirmó.

Destacó también la importancia de las relaciones entre ambas naciones, que han sido comerciales, diplomáticas, militares y de seguridad. “Uno de los grandes socios y aliados que tenemos en la región”.

“No vamos a permitir que cualquier tipo de problemas que existan con un individuo vaya a hacerle daño a esta relación tan importante. Esperemos que en el futuro exista la oportunidad de tener más cooperación a los niveles más altos del gobierno colombiano”, dijo.

De la misma manera, señaló que Petro es una persona que “no coopera” con Estados Unidos e hizo énfasis en que es un mandatario saliente.

“Al final del día, el pueblo colombiano va a escoger al próximo presidente. Es una democracia y tienen elecciones, esperemos que se cumplan todos los requisitos; tienen una larga historia de cumplir los requisitos democráticos”.

Sin embargo, aclaró: “aquí no estamos diciendo que Petro no fue electo democráticamente, aquí nadie dice que no fue así. Esto no se trata de izquierda ni de derecha. Se trata de tener en poder un presidente que coopere con nosotros”.