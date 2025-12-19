El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Petro está tratando de exculpar a Bonilla”: choque en Congreso por exministros capturados

La captura de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco generó múltiples reacciones políticas. Apropósito, chocaron en los micrófonos de La W el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, y Pedro Suárez, del Pacto Histórico.

Forero cuestionó los trinos que ha publicado recientemente el presidente Petro, en los que asegura que sus ministros fueron salpicados por prácticas estructurales del Congreso y no por responsabilidad directa del Gobierno en el caso de corrupción.

Petro dijo sobre Bonilla: “Ha sido extorsionado y es víctima, y se que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, por qué anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto”.

Al respecto, Forero aseguró en La W: “El presidente está tratando de exculpar al ministro Bonilla diciendo que terminó cediendo a unos chantajes de algunos congresistas. Si eso fue así, el señor Bonilla tiene que decir a qué congresistas se refiere”.

También criticó la relación del Ejecutivo con la justicia. Según dijo, el jefe de Estado solo respeta los fallos cuando le favorecen: “Cuando no le gusta un fallo, sale a maltratar a la justicia y trata de insinuar que el uribismo está detrás de todo lo que está sucediendo”, dijo.

Por su parte, el representante Pedro Suárez defendió la presunción de inocencia de los ex ministros. Y dijo que el presidente no tiene entera responsabilidad: “Las responsabilidades son estrictamente individuales. Por eso están siendo procesadas aquellas personas respecto de las cuales se tienen algunos indicios”, dijo.

Mientras tanto, agregó que habrá que esperar en qué termina el caso: “apenas una imputación y una medida de aseguramiento. Este es un proceso que todavía tiene que decantarse en el recaudo probatorio”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

