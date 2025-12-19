Salpicados en escándalo UNGRD buscan reencaucharse para el Congreso 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W revisó las listas al Congreso para el 2026, y al menos cinco de los involucrados en el escándalo de la corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) quieren volver al Congreso en nombre propio o, en su defecto, poner a sus fichas en el tarjetón.

Entre los seis directamente implicados que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que habrían facilitado la aprobación de créditos, tras supuestamente recibir sobornos de estos exministros, hay tres nombres.

Se trata del representante Wadith Manzur, del Partido Conservador; la representante Karen Manrique, de las Curules de Paz, y el senador Julio Elías Chagüi, del Partido de La U.

Manzur, recordemos, busca dar el salto al Senado y es el número 100 en la lista del Partido Conservador. Ya se está moviendo en sus fortines políticos: Córdoba y La Guajira.

Precisamente, su fórmula a la Cámara es el actual representante Juan Loreto Gómez, por La Guajira, quien también busca repetir. Y este último ya estaría recibiendo apoyos cuestionables. En imágenes aparece en campaña junto al exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias ‘El Hombre Marlboro’.

Para continuar en el Partido Conservador, hay que mencionar a Liliana Bitar, también señalada en el escándalo y actual senadora por Córdoba.

Ella no aspirará nuevamente. Sin embargo, es cercana al representante Nicolás Barguil y fue la ficha en el Senado de David Barguil. Ambos, que son primos, aspiran al Congreso.

En lo que tiene que ver con los otros dos nombres: Julio Elías Chagüi busca repetir Senado en la lista del Partido de la U, donde ocupa el número 14.

Karen Manrique, señalada de haber sido una de las mensajeras y de anotar los nombres de los presuntos beneficiarios de las coimas en la libreta del Olmedo López, quiere volver a la Cámara para ocupar la curul de paz en la circunscripción por Arauca. Es el 101.

También aparece en la tarjeta electoral la senadora Martha Peralta, señalada de ser una de las articuladoras del entramado. Salió del Pacto Histórico, pero quiere quedarse con una de las dos curules indígenas del Senado, por el MAIS.

Otro nombre que figura es el de la actual congresista Berenice Bedoya, quien aparece en chats presentados durante el proceso y va por el partido ASI.

¿Quiénes de los señalados no vuelven?

Entre los que no repetirán están Juan Pablo Gallo; Julián Peinado, del Partido Liberal; Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde; así como Andrés Calle e Iván Name, expresidentes del Congreso, quienes están privados de la libertad.

Sin embargo, algunos sí dejaron fichas. Por ejemplo, Iván Name no aspirará, pero aparecen dos personas cercanas: su exesposa María Clara Ramírez, madre de la concejal María Clara Name, quien se lanza al Senado con el número 55 del Partido Conservador; y su sobrino Leonidas Name, quien busca ser senador por el partido La Fuerza, de Roy Barreras.

Juan Pablo Gallo tampoco aspirará, pero es cercano al actual representante y cabeza de lista a la Cámara por Risaralda, Aníbal Hoyos.

Finalmente, Juan Diego Muñoz es cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien también tiene sus nombres para Cámara y Senado.

