Estos serían los roles de los exministros Bonilla y Velasco en el escándalo de la UNGRD

En entrevista con La W, la periodista Paula Bolívar entregó detalles sobre la presunta participación de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Bolívar señaló que uno de los episodios más determinantes fue una reunión realizada el 27 de noviembre de 2023 en el Palacio de Nariño, en la que, según el testimonio de Olmedo López, se habría definido la estrategia para asegurar mayorías en el Congreso.

Papel de Luis Fernando Velasco

De acuerdo con la versión de Olmedo López, el entonces ministro del Interior habría planteado la entrega de contratos a congresistas a cambio de respaldo a los proyectos del Gobierno.

De acuerdo con Bolívar, en dicha reunión varios altos funcionarios habrían tenido conocimiento de la forma en que se estaban negociando los apoyos legislativos y que, pese a ello, no hubo objeciones.

“Luis Fernando Velasco les dijo que estaba negociando con los congresistas y que la forma de lograr las mayorías era entregar contratos a cambio de votos”, afirmó.

¿Cuál habría sido el rol de Ricardo Bonilla?

Paula Bolívar aseguró que Bonilla tenía control directo sobre los recursos girados a la UNGRD, los cuales requerían aval del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, Bolívar indicó que esos recursos no habrían sido destinados a la atención de emergencias, sino que se habrían utilizado para cumplir compromisos políticos relacionados con la aprobación de proyectos de endeudamiento en el Congreso.

“No se compraba un lápiz sin que el ministro Bonilla lo autorizara. Él llevaba las cuentas de la plata que había enviado”, dijo.

