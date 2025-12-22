El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Emergencia económica: licores subirían de precio y sería el fin de juegos de azar, alertan gremios

Diversos sectores económicos están en máxima alerta por los impuestos que les impondrían por cuenta de la declaratoria de emergencia económica que se daría en los próximos días con el fin de recaudar 16 billones de pesos.

Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, gremio de juegos de suerte y azar, afirmó que con esto el Gobierno quiere “una toma de una industria y de toda la economía del país”.

De hecho, el líder gremial afirmó que el sector está muy golpeado por el IVA del 19% que le pusieron con la emergencia económica del Catatumbo. “Ese IVA es antitécnico”, y explicó que “es como si al sector financiero a uno le grabaran simplemente por meter plata en la cuenta sin que haya ningún movimiento”, aseveró.

Montero explicó que se han disminuido alrededor de un 30 por ciento los recursos que destinan a la salud por cuenta del IVA impuesto, pues hay que recordar que gran parte de los recursos que recauda el sector son para la salud.

“Esto ya es insostenible. Creemos que si este impuesto sigue para el otro año, realmente varias de las empresas multinacionales que se encuentran en el país, pues tomarán la decisión de cerrar”, remató Montero.

Por su parte, Beatriz Elena Jaramillo, directora de la Asociación de Bebidas Alcohólicas, - CABA- , recordó que este sector ya tiene unos impuestos altos.

“Podemos tener una reducción en la industria y especialmente los pequeños productores de una pérdida de empleo significativa y una reducción de los pequeños productores en un 50%”, aseveró.

Además, afirmó que les preocupa que el flagelo del mercado ilegal en Colombia se va a disparar, “la gente no va a dejar de tomar, lo único que nos preocupa es que haya más mercado ilegal y más licor adulterado en el mercado”.

La líder gremial aseveró que esto los impacta como industria legal, así como a los departamentos.

Finalmente, afirmó que los licores podrían subir hasta un 50% por el impuesto, “que obviamente eso se trasladaría también a los consumidores”.