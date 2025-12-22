Expresidentes de la Corte Constitucional no respaldan decreto de emergencia económica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con La W, los expresidentes de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra, se refirieron a la viabilidad del decreto de emergencia económica que impulsa el gobierno ante el hundimiento de la reforma tributaria.

El exmagistrado Jaime Araújo afirmó que los argumentos que ha planteado el gobierno para recurrir a ese decreto no son suficientes, en vista de que la situación fiscal del país es un hecho conocido de antes y no se puede catalogar como un asunto “sobreviniente” como lo exige la Constitución.

“En este caso lo que es el desbalance fiscal entre lo que se recauda y lo que se gasta, no es de ahora en Colombia, no es un hecho imprevisto (…) me parece que cualquier otra justificación de lo que ha dado el gobierno es un sofisma” dijo.

Es más, según Araújo la Corte Constitucional podría evaluar utilizar sus competencias de suspender un decreto cuando considere que es abiertamente inconstitucional.

Por su parte, el exmagistrado Beltrán Sierra trajo a colación hechos que sí tendrían una relación concreta y directa con una situación sobreviniente, por ejemplo, el desastre de Armero, u otra circunstancia sí inesperada donde un decreto de este tipo sí podría aplicarse.

Incluso señaló que la Corte Constitucional tendría que pronunciarse en un término de tres meses máximo sobre la constitucionalidad del decreto.

Escuche la entrevista completa aquí: