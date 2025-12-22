La W RadioLa W Radio

Regiones

Masacre de una familia en Río de Oro, Cesar: Niña de 5 años se salvó del ataque de hombres armados

La W conversó con el alcalde de Río de Oro, Cesar, quien dio detalles de cuál es el estado de la niña de 5 años que sobrevivió al ataque.

Masacre de una familia en Río de Oro, Cesar: Niña de 5 años se salvó del ataque de hombres armados

Masacre de una familia en Río de Oro, Cesar: Niña de 5 años se salvó del ataque de hombres armados

04:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images

El alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, conversó con La W a propósito del asesinato de tres integrantes de una familia en ese municipio a mano de hombres armados.

En este hecho criminal, según comentó el alcalde, murieron dos adultos y una niña de 12 años. Sin embargo, una niña de 5 años “se salvó porque cayó en una cuneta” en el momento del ataque.

El mandatario local mencionó que la niña de 5 años que sobrevivió está siendo atendida psicológicamente por ver estos hechos. No obstante, aclaró que no sufrió ningún daño físico.

Escuche la entrevista completa aquí:

Masacre de una familia en Río de Oro, Cesar: Niña de 5 años se salvó del ataque de hombres armados

04:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad