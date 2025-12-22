“Queremos vivir en paz y tranquilos”: alcalde de Suárez, Cauca, tras ataque en evento deportivo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El alcalde de Suárez, Cauca, César Cerón, rechazó en los micrófonos de La W, el hostigamiento de las disidencias de las Farc que interrumpió una jornada deportiva y comunitaria que dejó a un civil herido por arma de fuego.

“Era un espacio con la comunidad, gran parte del comercio, organizaciones del municipio. Y en eso atacaron la estación de Policía que queda cerca de la Villa Olímpica. Una persona resultó herida en su extremidad inferior, y otras resultaron lesionadas por la estampida que generó el suceso”, dijo el mandatario.

Según el alcalde, esta situación enciende de nuevos las alarmas del municipio justo cuando se buscaba recuperar la confianza y el comercio local.

Cese al fuego

El acto violento sería obra de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’; el mismo grupo delincuencial que anunció cese de hostilidades para las festividades de cierre de año.

Al respecto, Cerón cuestionó la efectividad de ese anunció y explicó que, “lo que exigimos es tranquilidad, no solo por 2 o 3 días. Necesitamos es que esto pare, que frene. Queremos vivir en paz y tranquilos”.

También aseveró: “los comunicados de los grupos armado sobre el cese al fuego son buenos y pueden expresar una voluntad, pero más los actos; las acciones son la que demuestran realmente si tienen el compromiso suficiente para que la población no quede inmersa en esta clase de suceso”.

Seguridad

El alcalde de Suárez agradeció los consejos de seguridad realizados, no obstante, resaltó que se percibe que las estrategias y las acciones del Gobierno nacional no están dando el resultado esperado y siguen las confrontaciones.

“Hay que revisar que es lo que se está haciendo mal y corregirlo. Nosotros no podemos seguir viviendo cada ocho días apareciendo en las noticias como el municipio más golpeado del norte del Cauca”.

Alerta temprana

Cerón resaltó que recientemente la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana para el municipio, advirtiendo los riesgos por el accionar de los grupos armados ilegales y las recomendaciones para prevenirlos.

Sin embargo, a pesar de la realización de una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, “parce que todo quedó como un saludo a la bandera porque no se han ejecutado acciones para corregir esta situación”.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado al Gobierno Nacional para una intervención integral que permita garantizar condiciones reales de seguridad para la población de Suárez.

