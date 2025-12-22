Se hurtaron más de 20 millones de pesos en medio de un fleteo, la víctima salía del banco

Más de 20 millones de pesos fueron hurtados en la modalidad de fleteo en el sector de la Circunvalar a un hombre que salía de una entidad bancaria; Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando la víctima, que trabaja en una comercializadora, retiraba un dinero de la empresa.

Al salir del banco, se subió a su motocicleta en la parte externa de esta entidad y de inmediato dos hombres armados de manera violenta le arrebataron el bolso donde estaba el dinero, mientras le apuntaban con un arma de fuego.

Según el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, la víctima no aceptó el acompañamiento que la Policía le brindó para trasladar de manera segura grandes cantidades de dinero.

“De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima no aceptó el acompañamiento policial tras retirar una suma considerable de dinero; se dirigía hacia su motocicleta cuando fue abordada por sujetos en otro vehículo, quienes mediante la intimidación le hurtaron un bolso en el cual transportaba dinero, documentos personales y emprendieron la huida con rumbo desconocido.”

La Policía está realizando la investigación, recolectando evidencias como los vídeos de las cámaras de seguridad de la zona; al parecer, dos motocicletas estarían involucradas en este hurto; según el coronel, muchas organizaciones delincuenciales dedicadas a este tipo de delitos, vienen de otras ciudades a cometer los hechos.

“Se aperturaron 12 investigaciones delictuales durante este año, lo cual ha venido determinando quienes pueden ser los autores de este hecho. Hemos avanzado en esta investigación, lo cual indica que pueden ser personas provenientes de la zona del eje cafetero y otras ciudades fuera de Pereira,” agregó el coronel Ochoa.