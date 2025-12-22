Soldados de la asonada en Chocó iban tras alias ‘Ramiro’, del ELN, al momento del secuestro

Los 18 soldados que fueron secuestrados tras una asonada en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, participaban en una operación militar contra alias ‘Ramiro’, cabecilla del frente Manuel Hernández, ‘El Boche’, del ELN, confirmó el brigadier general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada del Ejército.

De acuerdo con el alto oficial, los hechos se registraron hacia la 1:30 de la tarde, cuando la tropa adelantaba labores operacionales en la zona. “La tropa que estaba realizando una operación militar contra el GAO ELN, frente Manuel Hernández ‘El Boche’, es ubicada por una parte de la comunidad indígena”, explicó el general en entrevista con W Radio.

Según Caicedo, tras activar una alerta dentro del resguardo indígena Río Claro, en el resguardo La Puria, los militares fueron rodeados por aproximadamente 200 a 220 personas y conducidos contra su voluntad hasta la escuela de la comunidad. “Son llevados en contra de su voluntad, constituyéndose en un secuestro”, precisó.

El general señaló que alias ‘Ramiro’ cuenta con más de 15 años de trayectoria criminal dentro del ELN y ha sido el responsable de materializar cobros extorsivos contra empresas que transitan por la vía Quibdó–Medellín, así como contra la compañía encargada de la construcción de ese corredor vial. “Han instrumentalizado a esta comunidad indígena y a otras en algunos aspectos”, advirtió.

El comandante de la Décimo Quinta Brigada recordó que este tipo de hechos no son nuevos en la región. “El 9 de marzo de 2021, algunas comunidades indígenas retuvieron a nueve militares en Carmen de Atrato. El 21 de octubre del mismo año hicieron lo mismo con tres policías y siete soldados en ese mismo municipio”, señaló, enfatizando que se trata de una práctica reiterada desde años anteriores.

Sobre el estado de los uniformados, el brigadier general William Caicedo aseguró que hasta la última comunicación se encontraban en buen estado. “Pudimos tener comunicación con ellos hasta aproximadamente las cuatro de la tarde y el comandante manifestó que estaban bien, que les habían respetado la integridad y que tenían todo su material”, indicó, aunque reconoció el impacto psicológico del hecho: “Imagínese cómo se puede sentir una persona cuando dieciocho hombres están intimidados por más de doscientas personas”.

Las autoridades continúan las gestiones para lograr la liberación inmediata de los militares, mientras se mantiene la operación contra las estructuras del ELN que delinquen en esta región del país.

Escuche la entrevista completa aquí: