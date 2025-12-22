Soluciones W: desde Bogotá hasta el Amazonas llegó la Navidad

En Leticia y Araracuara, Soluciones W y Pepe Ganga entregaron 600 regalos a niños de comunidades con grandes carencias, llevando alegría hasta el corazón del Amazonas colombiano.

El viernes, el sonido de los motores que cruzan ríos y selva se mezcló con risas de niños. No era una jornada cualquiera en el Amazonas. Hasta allí llegó Soluciones W con la segunda entrega de la gran donación de Pepe Ganga: juguetes que salieron desde Bogotá para encontrarse con niños que, muchas veces, quedan fuera del mapa.

La primera parada fue en Leticia, en el barrio Manguaré, un sector ubicado a cerca de 600 metros de la frontera con Brasil. Es una comunidad de difícil acceso, donde el saneamiento básico sigue siendo un problema y donde las oportunidades son escasas. Allí, 300 niños recibieron regalos que no solo eran juguetes nuevos, sino una señal clara de que alguien pensó en ellos.

La jornada fue posible gracias al acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, su apoyo logístico permitió que la entrega se hiciera de forma segura y organizada, en un territorio donde llegar es un desafío. La presencia institucional se sintió no como imposición, sino como respaldo para que la sonrisa de los niños fuera el verdadero centro del día.

Un día después, la ruta continuó hacia Araracuara, una zona aún más remota del país, en pleno corazón del Amazonas. Hasta allí llegaron otros 300 regalos, completando una entrega que atravesó cielos y selva para cumplir una promesa: que la Navidad también llegue a donde casi nunca llega.

En cada entrega, los niños abrían las bolsas con curiosidad y sonreían sin preguntar de dónde venían. Para muchos, era el primer regalo nuevo que recibían. Para los adultos de la comunidad, era una pausa en medio de las dificultades cotidianas.

Esta segunda entrega reafirma el espíritu de Soluciones W: conectar voluntades, sumar aliados y demostrar que la solidaridad no tiene fronteras. Con el respaldo de Pepe Ganga, los juguetes se convirtieron en símbolos de algo más grande: la posibilidad de que los niños del Amazonas tengan recuerdos distintos, más amables, más felices.