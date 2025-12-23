Choque entre Acore y el Gobierno por el rumbo de los diálogos con las disidencias de Walter Mendoza

La mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las disidencias comandadas por Walter Mendoza atraviesa una de sus mayores tensiones tras la decisión de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares Acore de apartarse del proceso.

La salida del coronel en retiro Jaime Ariza, quien venía participando como delegado, evidenció un choque frontal con el equipo negociador por el manejo de hechos violentos , la toma de decisiones al interior de la mesa y la continuidad del diálogo.

En entrevista con W Radio, Ariza explicó que uno de los principales puntos de quiebre fue la respuesta de la mesa a los hechos ocurridos en Putumayo, a finales de agosto, cuando un teniente y un soldado fueron incinerados durante una operación contra el narcotráfico. Según relató, los responsables habrían sido civiles “instrumentalizados y manejados por los grupos armados que controlan las economías ilícitas en la región”.

“Desde un inicio pedí que se estableciera un responsable claro de este hecho atroz. Lo que se produjo fueron comunicados insuficientes, insulsos, en los que incluso los victimarios terminaron victimizándose”, afirmó el coronel en retiro. A su juicio, aunque inicialmente la mesa fue congelada, la presión de comunidades y autoridades regionales llevó a su reanudación sin que se hubieran aclarado las responsabilidades.

“Han pasado cuatro meses y no hay respuestas. La vida del teniente cambió, la del soldado cambió, y no se llegó a nada más allá de unos comunicados”, insistió.

Ariza también reveló que Acore elaboró un documento reservado dirigido al alto comisionado para la paz y al jefe negociador, en el que se expusieron “preocupaciones serias sobre la materialización real de la paz en esta mesa”. Sin embargo, aseguró que ese pronunciamiento derivó en una fuerte discusión interna que terminó por romper la confianza con el jefe negociador Armando Novoa.

Otro punto de choque fue la discusión sobre la situación judicial de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña. Según Ariza, el grupo de análisis recomendó condicionar cualquier beneficio a “una desmovilización irreversible en un término de sesenta días”, propuesta que no fue acogida. “Se me informó que mi permanencia en la mesa era insostenible”, afirmó.

Desde la contraparte, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, rechazó los señalamientos y sostuvo que Acore no hace parte institucional de la delegación. “Nadie se puede retirar de donde nunca ha estado”, dijo, al precisar que Ariza participaba “a título personal” y bajo un contrato vigente. Novoa aseguró además que el coronel “suscribió todos los acuerdos” alcanzados y que sus declaraciones “faltan a la verdad”, algo que, según indicó, puede contrastarse con las actas firmadas.

Escuche la entrevista completa a continuación: