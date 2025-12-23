Embajada de China se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con una donación de 62 millones de pesos

La Embajada de República Popular de China se unió a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025 que busca acabar con la deserción académica que hay en Colombia otorgando becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

El embajador Zhu Jingyang pasó por los micrófonos de La W y anunció una donación de 62 millones de pesos y aseguró que les gustaría llevar algunos jóvenes a estudiar a China.

“La mejor inversión es en la educación de los jóvenes. En este sentido, aportamos 62 millones de pesos para apoyar este programa que va a favorecer los jóvenes colombianos y si se dan las condiciones pues llevarlos a estudiar en China”, afirmó.

Asimismo, el embajador aprovechó para hablar de las relaciones entre China y Colombia asegurando que se ha avanzado en la cooperación multifacética, de la cual destacó la cooperación en infraestructuras de transición energética, promoción de energías renovables y también la formación de recursos humanos.

En cuanto a su relación con Estados Unidos, afirmó que esta es muy importante porque Estados Unidos es la primera economía del mundo, el país desarrollado más grande del mundo, mientras que China es la segunda y el mayor país en vía de desarrollo.

“Si los dos países cooperan podemos resolver muchos problemas del mundo. Y si los dos entran en una pelea, ambos salen perdidos”, afirmó.

Y explicó que se ha visto “un proceso de reacomodo de relación entre China y Estados Unidos a partir del comienzo del año y nos alegra que a través de los contactos y diálogos con paciencia hemos obtenido un resultado más o menos satisfactorio derivado del encuentro entre los dos presidentes en Busan de Corea Sur y sucesivas llamadas entre ellos, así como cinco o seis rondas de diálogo bilateral sobre los asuntos económicos y comerciales”.