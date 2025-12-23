“Esta medida no está considerada”: MinHacienda asegura que no habrá impuesto del 5x1.000

Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

Según el jefe de la cartera, esta decisión ha sido analizada y estudiada por diferentes juristas. “Creemos que existen las razones suficientes para plantear la emergencia económica”, dijo.

Asimismo, aseguró que el impuesto del 5x1.000 no se hará. “Esta información que está implementando el 5x1000 es absolutamente falsa. El Gobierno no ha considerado establecer el impuesto del 5x1000″.

Y agregó: “Quiero claramente informar que esta medida no está considerada entre las medidas de la emergencia económica”.

Ávila enfatizó en que sí están consideradas unas medidas de recaudos a través de impuestos nuevos al patrimonio y dirigidos hacia los patrimonios altos en el país, afirmando que se está subiendo la tarifa del impuesto al patrimonio como una de las medidas del 0.5 al 5% sobre los mayores patrimonios en el país.

“Estoy hablando de patrimonios que suben más allá de 3.600 millones de pesos y que llegan hasta 100.000 millones de pesos”, explicó.

Noticia en desarrollo.

