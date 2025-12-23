La CAF se suma a Vamos Pa’ Lante 2025 con millonario aporte de 120.000 dólares
Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, enfatizó en la importancia que tiene para la CAF apoyar la educación en Colombia.
La CAF se suma a Vamos Pa’ Lante con millonario aporte de 120.000 dólares. Fotos: CAF, Getty Images y suministrada.
Este martes, 23 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quien habló sobre la donación de la entidad a la campaña Vamos Pa’ Lante.
“La educación es un pilar muy importante dentro de las cosas que hacemos nosotros”, aseguró Peñailillo en su primera intervención.
Y agregó, en el caso de Colombia, que la educación “es uno de los sectores que a nosotros nos interesa mucho para reducir, justamente, aquellas brechas de seguridad y pobreza que en la región persisten, especialmente, en aquellos territorios que están más alejados de todos los grandes centros urbanos”.
De esta forma, Peñailillo reveló que la CAF se sumará a la campaña Vamos Pa’ Lante 2025 con un millonario aporte de 120.000 dólares, que en pesos colombianos, a la fecha, equivalen a poco más de 450 millones.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
Escuche la entrevista completa a continuación:
