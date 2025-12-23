Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, y cultivo de hoja de coca. Fotos: Gobernación de Nariño y Getty Images.

“La coca ya no es negocio para la gente”: gob. de Nariño, en desacuerdo con fumigación con glifosato

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, habló en los micrófonos de La W para referirse a a la decisión del Gobierno Nacional de regresar al uso del glifosato por medio del método de aspersión “terrestre”.

El gobernador de ese departamento se mostró en desacuerdo con la decisión adoptada por el ejecutivo.

“La gente está decidida a abandonar la coca en la medida en que estamos avanzando, pero con las vías y con inversiones integrales en el territorio”, dijo en su primera intervención.

Ay agregó: “Creo que esa es una decisión del Gobierno, yo no la comparto, porque lo que creo que estamos haciendo aquí en Nariño es un modelo y un ejemplo en donde se avanza en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Así mismo, el gobernador puntualizó, en otras cosas, que una razón por la cual no se debería acudir a este método de fumigación es porque “la coca ya no es un negocio para le gente”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

"La coca ya no es negocio para la gente": gob. de Nariño, en desacuerdo con fumigación con glifosato

