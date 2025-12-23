Los detalles de la venta de $ 23 billones de TES: MinHacienda revela comprador y tasa

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló en La W detalles de la operación que hizo el Gobierno de vender una deuda pública (TES) por 23 billones de pesos.

En La W, el jefe de la cartera reveló que el comprador directo se trata de uno de los fondos más grandes de renta fija de Estados Unidos, PIMCO.

“Efectivamente es un fondo de inversión, tal vez el tercer fondo de inversión que existe en el mundo, con quien se realizó esta operación. (…) esta operación lo que muestra es que la economía colombiana es una economía estable, una economía en crecimiento y que está teniendo como respuesta una participación de grandes fondos de inversión en materia de colocación de títulos y bonos por parte del Gobierno”, afirmó Ávila.

A ello, agregó que no es cierto que las primas de riesgo se estén elevando de manera cuantiosa.

El Ministro aseveró que en esta operación se vendieron TES con vencimientos en el año 29, 33, 35 y 40. Y tuvo cupones en promedio del 11%, del 13.25%, del 11.75% y del 12.75%.

“En promedio, con respecto al comportamiento de mercado, son tasas razonables que corresponden al comportamiento de mercado y que tuvieron solamente una leve variación respecto a lo que se estaban colocando TES el jueves anterior, que es el día anterior a la operación”, resaltó el jefe de la cartera.

Sobre en qué se usarán afirmó que en el Presupuesto General de la Nación, que es de 546 billones de pesos y contempla unos gastos de funcionamiento, unos gastos de inversión y unos gastos de servicio también de la deuda. “Dentro de las prioridades sociales que el Gobierno ha considerado y de las prioridades económicas que el Gobierno ha considerado, tienen que ver estos motivos de la emergencia que hemos manifestado”, apuntó.

Finalmente, Ávila señaló que no se ha violado ninguna norma establecida sobre la metodología de Creadores de Mercado.

“Realmente es una utopía pensar que las operaciones de mercado puedan ser totalmente públicas previamente en la medida en que hay una competencia razonable entre Creadores de Mercado. Solamente se tuvo la prudencia durante un par de días de no dar a conocer el fondo de inversión que estaba interesado en la operación, pero esto ya se dio a conocer inmediatamente se consolidó la operación”, remató.

