MinHacienda impondrá sobretasa de 10% a sector financiero en decreto de emergencia

Germán Ávila y economía colombiana. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, donde reveló en primicia que el Gobierno impondrá sobretasa del 10% al sector financiero en decreto de emergencia económica.

“Hemos planteado una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 que hoy en día existen sobre el impuesto de renta para el sector financiero”, afirmó.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló en La W

