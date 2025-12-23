Sebastián Yatra lanzó ‘Milagro’, un álbum marcado por la reflexión y la búsqueda personal

En entrevista con la W, Sebastián Yatra explicó que ‘Milagro’ nació de un proceso de reflexión que tuvo que hacer para poder dejar de perseguir las expectativas que los demás tenían sobre él para poder centrar su atención en las cosas que para él si tenían sentido.

El cantante contó que las canciones de este nuevo disco están escritas desde la calma y la honestidad, como ‘Templo de Piceas’, que está hecha junto al artista de México “Humbe”, añadiendo que todo el álbum está rodeado por su mirada acerca del amor, del éxito y la vida cotidiana, representando para él una pausa tras años de un ritmo acelerado en la industria.

El cierre del álbum cuenta con un enorme valor simbólico para Yatra, pues la última canción tiene la participación de su padre, Anibal Obando, quién, según el cantante, es una de sus mayores influencias como persona: “Cantar con mi papá fue uno de los momentos más especiales del proyecto”.

El artista también recordó en entrevista el paso que tuvo por medios como el teatro y Broadway, experiencia que al final le terminaría ayudando a afianzar su creatividad, su seguridad y el impulso de buscar nuevos modos de crear arte fuera de su conocida faceta.

Le puede interesar: Alejandro Santamaría sube el volumen con ‘Discoteca’: tema escrito por Sebastián Yatra

“Creo que hoy me permito hablar desde un lugar mucho más honesto, sin pretender tener todas las respuestas, entendiendo que mostrarse vulnerable también es una forma de conectar y de acompañar a otros”, dijo.

Yatra cree que su momento actual en el arte viene después de haberse cuestionado muchas cosas que el creía que eran certezas, cosas tanto personales como profesionales, ya que tras dejar de seguir expectativas externas, decidió ponerle atención a lo que el mismo sentía.

“Hoy entiendo que los problemas y las emociones no tienen que definirlo todo, que cada cosa puede ocupar su lugar sin dominar el resto del día. Este disco nace de hacerme preguntas incómodas, de buscar ayuda y de cambiar la perspectiva: entender que los milagros no son eventos extraordinarios que pasan una sola vez, sino que están en lo cotidiano, en la familia, en la amistad, en el amor y en la manera como uno decide vivir”, comentó.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Sebastián Yatra lanzó ‘Milagro’, un álbum marcado por la reflexión y la búsqueda personal 06:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: