“Tenemos un Congreso obstruccionista”: debate entre Corcho y Forero por emergencia económica

La exministra y cabeza de lista del Pacto Histórico, Carolina Corcho, y el representante y cabeza del Centro Democrático, Andrés Forero, pasaron por los micrófonos de La W. Debatieron por la aspersión con glifosato, que retomará el Gobierno para erradicar cultivos, y también sobre otros temas como la emergencia económica y la situación de orden público.

Noticia en desarrollo.

