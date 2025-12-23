La W RadioLa W Radio

“Tenemos un Congreso obstruccionista”: debate entre Corcho y Forero por emergencia económica

Carolina Corcho y Andrés Forero

La exministra y cabeza de lista del Pacto Histórico, Carolina Corcho, y el representante y cabeza del Centro Democrático, Andrés Forero, pasaron por los micrófonos de La W. Debatieron por la aspersión con glifosato, que retomará el Gobierno para erradicar cultivos, y también sobre otros temas como la emergencia económica y la situación de orden público.

Noticia en desarrollo.

