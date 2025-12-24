Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportó $10 millones por la educación del país
Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, anunció su donación en los micrófonos de La W.
Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportaron $10 millones por la educación del país
03:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Vamos Pa Lante y Emcocables
Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, empresa colombiana fabricante de alambres, torones y cables de acero, pasó por los micrófonos de La W y anunció su apoyo a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025.
Esta iniciativa busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.
Avendaño anunció una donación de 10 millones de pesos con el propósito de contribuir a la educación del país.
“Nosotros, a nombre de la compañía Emcocables y de la familia Caballero Botero, queremos hacer una donación de 10 millones de pesos para aportar un granito de arena a esta campaña”, detalló.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.