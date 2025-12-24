La W RadioLa W Radio

Programas

Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportó $10 millones por la educación del país

Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, anunció su donación en los micrófonos de La W.

Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportaron $10 millones por la educación del país

Empresa Emcocables se unió a Vamos Pa’ Lante y aportaron $10 millones por la educación del país

03:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vamos Pa Lante y Emcocables

Yanira Avendaño, de la empresa Emcocables, empresa colombiana fabricante de alambres, torones y cables de acero, pasó por los micrófonos de La W y anunció su apoyo a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025.

Esta iniciativa busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Avendaño anunció una donación de 10 millones de pesos con el propósito de contribuir a la educación del país.

“Nosotros, a nombre de la compañía Emcocables y de la familia Caballero Botero, queremos hacer una donación de 10 millones de pesos para aportar un granito de arena a esta campaña”, detalló.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

  • Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

  • Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

  • Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

  • Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

  • Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

  • Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

  • Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad