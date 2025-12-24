La W RadioLa W Radio

Programas

“Esto es gravísimo”: ACRES tras decisión de MinCiencias de retirar apoyo a Colfuturo

“Esto es gravísimo”: ACRES tras decisión de MinCiencias de retirar apoyo a Colfuturo

“Esto es gravísimo”: ACRES tras decisión de MinCiencias de retirar apoyo a Colfuturo

10:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACRES, habla de la decisión del Gobierno Nacional de quitarle el respaldo a Colfuturo.

Noticia en desarrollo..

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad