“Esto es gravísimo”: ACRES tras decisión de MinCiencias de retirar apoyo a Colfuturo
10:03
María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACRES, habla de la decisión del Gobierno Nacional de quitarle el respaldo a Colfuturo.
Noticia en desarrollo..
