Gobierno anuncia techos tarifarios en tiquetes aéreos

En diálogo con La W, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que son 3,3 millones de viajeros en el país que se movilizarán a través de los aeropuertos en esta temporada de Navidad y de fin de año, por lo que ordenó a la Aeronáutica Civil emitir una directiva dirigida a las empresas de transporte aéreo para fijar un máximo de precio en los tiquetes aéreos.

“Estamos sacando. Le pedí al director de la Aerocivil que saquemos una directiva que diga que las aerolíneas deben mantener unos techos tarifarios, no se pueden disparar como locos los precios de los tiquetes en temporada, la mayor demanda implica que todo el mundo pueda ganar, pero también tienen que ganar los usuarios”, señaló la ministra de Transporte.

Operativos en vías de Colombia por temporada navideña

Durante las festividades también se movilizarán otros 3,5 millones de usuarios por carreteras y otros 2,3 millones por las terminales del país, por lo que el ministerio anunció operativos para evitar accidentes como el de Bello, Antioquia, que dejó 17 fallecidos.

A propósito de este hecho, dijo que la empresa CDA Comercializadora Servisuper LTDA, propietaria del bus de este accidente y que fue suspendida por seis meses, también era la dueña de otro vehículo involucrado en otro accidente ocurrido en Antioquia.

“Hubo otro siniestro vial en Santa Elena, por fortuna sin fallecidos pero sí con heridos, lo cual también es preocupante y resulta que es de la misma empresa, entonces pues dijimos no podemos esperar los meses y los meses y que corramos los riesgos de que haya personas que sigan corriendo estos riesgos, nuestra misión es proteger la vida así que decidimos con el superintendente realizar una inspección, en este momento se está realizando para revisar todos los buses y poder tomar medidas preventivas”, aseguró.

Aeropuerto del Café

El Ministerio también habló sobre el avance de las obras de infraestructura para mejorar la movilidad de los viajeros del país, en ese sentido advirtió que se avaló la adjudicación del aeropuerto del Café en Palestina Caldas, para culminar esta obra pendiente desde los años 70.

