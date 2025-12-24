“Hoy desconocemos de qué trata el proceso”: gobernador de Córdoba por diálogos con el Clan del Golfo

Montería

En diálogo con La W, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, habló sobre la resolución que establece Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en este departamento y el Chocó para miembros del Clan del Golfo. En ese sentido, manifestó que aún desconocen los alcances de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y este grupo armado ilegal.

“Le pedí al Clan del Golfo que tuvieran un gesto de paz cesando las extorsiones en el departamento de Córdoba, a la fecha de hoy las extorsiones no han cesado, sino que se han aumentado y hay un subregistro en las denuncias por extorsión. Como gobernador y como ciudadano no me opongo a la paz, pero hay que empezar a redefinir ese concepto de paz en Colombia”, destacó.

Asimismo, expresó que “en el caso del departamento de Córdoba, siempre hemos tenido los brazos abiertos para cualquier proceso que permita realmente construir una paz; lo que tenemos que ver es si esa política pública de ‘Paz Total’, efectivamente, ha dado resultados en las regiones de Colombia; me atrevería a decir que no”.

“Veo con mucha preocupación que el Gobierno Nacional saca un decreto, estableciendo un diálogo con el Clan del Golfo en Córdoba sin hablar con el gobernador y sin hablar con la sociedad civil”, agregó.

“Yo tengo que decirle al Gobierno que Córdoba no es la finca del presidente Petro, lo único que le pido es que cuente de qué se trata ese diálogo con el Clan del Golfo y cuáles son las responsabilidades que va a sumir el Gobierno, cuáles son las responsabilidades que asume el Clan del Golfo y cuáles son las responsabilidades que debo asumir como gobernador. Aquí no queremos más procesos fallidos; hoy desconocemos de qué se trata este proceso que inicia en próximos meses”, puntualizó.

El mandatario departamental también aseguró que este proceso se estaría adelantando con “afán”.

“Yo reduzco todo al afán. Si no hay planeación de cualquier proceso, pues va a fracasar. Lo único que pido es que haya planeación y que esto se dialogue”, concluyó.

Cabe recordar que, las organizaciones defensoras de derechos humanos del departamento se han sumado a varias de las situaciones señaladas y han advertido sobre las preocupaciones que estarían generando estos acuerdos previo a las elecciones legislativas del año 2026.

Escuche la entrevista completa a continuación: