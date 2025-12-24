¿Llegó el momento de reconocer al Estado palestino?: ex primer ministro de Israel responde

Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, habla en La W sobre el anuncio de ese país sobre que su Ejército “nunca se retirará” de Gaza.

¿Eso contribuye a la paz?

“Los militares quieren estar en todos lados. Este es más un asunto político que militar. Lo que tienen que hacer es aferrarse a ese acuerdo que se hizo entre el Estado de Israel, entre Netanyahu y en el que participaron los americanos y que se hizo con Hamás”, dijo.

Además, afirma que del otro lado están los egiptos y los cataríes comprometidos también con este acuerdo del que ya se concluyó esa primera fase.

“Posteriormente se va a encontrar esa manera de llegar a esa fuerza internacional que va a operar en la franja de Gaza, que va a estar allí apoyando a los dos lados”, aseguró.

Asimismo, dijo que cree que eventualmente Hamás va a dejar las armas y se le dará ese poder a otra fuerza de seguridad que vaya a surgir.

“Es una fórmula mucho más política que militar. Hay otras comisiones de los estadounidenses y figuras internacionales que pueden estar involucradas en ese futuro Gobierno que habrá en la franja de Gaza y creo que esa es la única solución, ese es el compromiso al que deben aferrarse y no depende del Ejército. El Ejército simplemente hará lo que los políticos le digan”, agregó.

¿Hay que sacar a Netanyahu?

“Creo que Netanyahu debió renunciar hace dos años cuando ocurrió esta masacre del 7 de octubre, esa es la única forma de que asuma honestamente responsabilidad por lo que pasó ese día, hay una comisión internacional o debe haber una comisión internacional que defina qué pasó exactamente ese día, quiénes fueron los responsables, pero Netanyahu se sigue aferrando el poder”, dijo agregando que solo el tiempo lo dirá.

¿Llegó el momento de reconocer al Estado palestino?

En referencia a lo que pasó el 7 de octubre, aseguró que en Israel ese recuerdo sigue fresco en la mente de la gente, esas personas que fueron quemadas, asesinadas frente a sus hijos, ha sido un trauma que sigue.

“Hay mucho odio, mucha rabia, mucho sentimiento de venganza, de frustración, incluso, los israelíes se sienten humillados por lo que pasó ese 7 de octubre, entonces el público de Israel, en diciembre de 2025, no quiere pensar en un Estado palestino”, aseguró.

Siendo así, detalló que lo único que buscan ahora mismo es que Hamás nunca vuelva a ser lo que hizo en Israel ese 7 de octubre.

“No se pueden imponer porque ahora mismo, no es la prioridad de la gente en Israel. La única solución es un Estado palestino y no para hacerle un favor a los palestinos”, agregó.